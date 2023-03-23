中華電董事長謝繼茂表示，中華電致力於推廣數位創新應用，首度「5G創新應用大賽」整合「5G加速器徵選活動」，從鼓勵創意創新，到商機媒合、創業培育等，加速商機落地，激發新創團隊對5G應用的創新潛能，發掘更多優秀的應用作品，將作品實商用，期望能夠鼓勵更多有創意的人才，發揮創造力，開發出更具商業價值的數位應用，在此基礎上不斷推動台灣產業升級。

謝繼茂進一步表示，中華電在新創部份一直在存找機會，投資範圍涵蓋5G垂直應用領域 ，目前扶植的新創團隊54家，其中有一半有業務合作。

中華電在新創案例輸出國外上，目前有兩大指標案例，包括智慧醫療輸出泰國已經落地，應用在智慧病床上，現在也希望可以複製在其他國家；再者，就是智慧農業。

中華電今年5G創新應用大賽暨5G加速器徵選活動將自5月2日起開放線上報名。賽事領域包含智慧巡、智慧製造、智慧交通、智慧醫療、智慧娛樂、元宇宙?實整合六大主題，總獎金達150萬元，其中，中華電呼應政府推動元宇宙政策，積極投入關鍵網路建設，今年特別在5G創新賽事領域中新增元宇宙虛實整合競賽項目，結合360度數位場景與融合真實世界人物的互動技術，發展運用虛擬實境VR導覽、擴增實境AR導覽及AVR互動教學等5G創新應用領域。