Fraser周三在華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington, D.C.）表示，美國的銀行系統非常健全，大型銀行和地區銀行的資本都相當充足，「這不是信貸危機，這是少數銀行出現一些問題，只是最好確定我們能及早解決、防患於未然」。

過去兩周以來歐美金融業頻頻爆雷。矽谷銀行和Signature Ban接連倒閉並遭到美國政府接管，瑞銀（UBS Group AG）同意接手瑞士信貸（Credit Suisse Group AG），接下來是美國十多家主要銀行聯手為陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）挹注300億美元。

美國第四大銀行花旗是上周向第一共和銀行拋出「救生索」、協助其爭取時間重組的11家主要銀行之一。

Fraser表示，雖然花旗對收購第一共和銀行不感興趣，但提供50億美元意味著我們對該銀行有信心，也認為它能償還這筆資金，「支持第一共和銀行的舉措是銀行業巨頭之間前所未有的團結表現，通常他們是彼此最大的競爭者」。

在談到瑞銀收購瑞信時，Fraser表示，這並不令人意外，「我認為沒有人會對瑞信最終落得如此下場感到震驚，這真的是遲早的問題。因為管理鬆懈和種種危機，長期以來瑞信一直都是麻煩纏身的機構」。

對於美國監管機構迅速採取行動，阻止造成矽谷銀行和Signature Bank接連倒閉的擠兌潮進一步擴散，Fraser給予肯定之意，她表示，保護存款戶非常重要，世界各地的銀行體系都需要信心，而這種信心建立在存款的安全和保障上。

在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，美國財政部、聯準會和聯邦存款保險公司（FDIC）立刻啟用「系統性風險除外」（systemic risk exceptions）機制，讓他們能夠為數十億美元的未投保存款提供擔保。