屏東縣議員許展維23日下午在一眾黨公職人員的陪同下，到民進黨屏東縣黨部登記參選屏東第二選區立委。（謝佳潾攝）

屏東縣議員許展維23日下午在一眾黨公職人員的陪同下，到民進黨屏東縣黨部登記參選屏東第二選區立委。（謝佳潾攝）

針對2024年立委選舉，民進黨黨內初選登記中，屏東縣議員許展維23日下午在一眾黨公職人員的陪同下到縣黨部登記參選屏東第二選區（屏南），而現任立委蘇震清也於臉書表態參選，相較於4年前的禮讓，此次對決的火藥味濃厚，對此，許展維說，一切遵循黨內機制。

許展維23日下午在一眾黨公職人員的陪同下，聲勢浩大地到民進黨屏東縣黨部登記參選屏南選區立委，他說，他從政28年來，一路受到民進黨的栽培，擔任過8屆的全國黨代表、2屆縣黨部主委、2屆萬丹鄉民代表、3屆屏南區縣議員，他來自基層切身了解鄉親的需求，所以他希望能代表屏南鄉親進入立院，為大家謀福利。

他強調，目前民進黨在屏南沒有黨籍立委，導致中央政令的宣導、經濟發展出現凝滯，所以這一塊民意拼圖必須盡全力補上，他的參選是為了讓屏東縣多一席民進黨籍的立委。

現任屏南立委是蘇震清，蘇在2020年參選立委時，因卡官司不僅退出民進黨還上演一齣「莊下蘇上」的戲碼，民進黨將該選區原要推派的莊瑞雄列為不分區，且不再派黨員參選，讓蘇成功以無黨籍身分當選屏南立委，外界將此視為「禮讓」。

相較之下，4年前4年後的氛圍大不同，蘇震清日前已在臉書表態參選，而許展維大動作的登記，似乎沒了「禮讓」的打算，而是充滿濃厚的對決火藥味。

對此，許展維說，民進黨中央黨部已公告，全台有52個區域需要提名，屏東就佔2個，所以沒有什麼禮讓的說法，一切都遵循黨內初選機制走，屏東第二選區若有其他黨員同志登記，他會努力爭取出線。