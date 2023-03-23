揮別3年疫情陰霾，王品集團營收、獲利穩步向上，突破疫前水準，台灣事業群全年營收137.4億元，更改寫歷史紀錄，董事長陳正輝功不可沒，5大經營策略中的第一項堪稱「鐵血治軍」，就是品牌、門店遵守財務紀律，汰弱留強，未達獲利目標的品牌及門店，會透過營運模式調整、品牌轉型，但仍未見起色，則果斷汰弱留強。

其次，多品類、多品牌分群經營。王品集團品牌數眾多，兩岸共計32個，將品牌區分為異國、日韓料、中餐、火鍋、平價火鍋五大事業群，整合研發、營運、供應鏈、後勤、行銷等資源，再以不同價位與消費情境延伸品牌，拉高各品類市占率。

第三，「組織創業」打造年輕化新品牌。王品集團以年開2-3個新品牌的速度擴張，仰賴市場調研、菜色研發、公關行銷、經營團隊的組織力量，而非單一決策，更能與市場需求接軌。近年積極突破家庭客較多的限制，研發年輕消費者喜愛的吃到飽、火鍋、燒肉品牌，搭配分群經營優勢，新品牌存活率高達9成。

第四，「王品瘋美食App」會員經營。破280萬會員的「王品瘋美食App」已成為王品的經營利器，超過4成營收來自會員貢獻，利用後臺數據推算，還可進行會員偏好品牌、消費區域、瀏覽行為導購，增加複購率、擴大營收。

最後，由餐飲轉零售，零售帶餐飲。利用既有品牌知名度發展零售商品，消費者嘗鮮意願高，逐步擴展出火鍋湯底、火鍋料、醬料、冷凍調理食品、冰品等產品線，帶動台灣零售收入逐年成長，2022年較2021年大增8成，零售品牌「王品嚴選」年營收破億元，而零售商品的聲量，亦可回頭帶動餐飲品牌業績。