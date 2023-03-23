桃園在111年度「空氣品質淨化區優良認養單位甄選」獲得5座大獎，由環保局副局長顏己喨率領認養單位接受表揚。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市近年來人口成長率及工業產值皆為六都第1名，為保護環境、達到永續發展，市府持續在各區推動空氣品質管制及減量作為，桃園更在111年度「空氣品質淨化區優良認養單位甄選」獲得5座大獎，連5年榮獲「推動認養績優單位」殊榮，是六都唯一連續5年獲獎的直轄市。

環保局表示，行政院環境保護署22日於花蓮美侖飯店辦理111年度「空氣品質淨化區優良認養單位甄選」頒獎典禮，桃園除了已連續5年榮獲「推動認養績優單位」殊榮外，還有4處淨化區認養單位也獲得績優獎及服務模範獎的肯定，獲得績優獎的分別有中壢區普強里辦公處、蘆竹區錦興里水環境巡守隊、永豐餘工業用紙股份有限公司桃園廠。中壢區龍岡里辦公處及桃園私立中壢工業區聯合幼兒園則榮獲服務模範獎。

環保局進一步說明，中壢區普強里辦公處認養的莒光環保公園今年更是獲得全國特優獎第1名，里辦公處藉由志工養護巧思，運用落葉堆肥在園區內200多株櫻花樹，近年成為北部賞櫻熱門景點。蘆竹區錦興里水環境巡守隊與永豐餘工業用紙股份有限公司桃園廠共同認養的南崁溪人工溼地綠化園區，獲全國特優獎第2名，藉由人工濕地達到水質淨化的效果，吸引珍稀鳥類駐足，夏季還有螢火蟲現蹤。

環保局說，桃園經濟發展、人口成長都相當快速，為有效改善空氣品質，致力於推動各項空氣品質管制及減量作為，2022年空氣品質良好（AQI≦50）日數比率達70.6％，為六都第一。此外，除針對固定源、移動源的汙染減量以外，空氣品質淨化區也扮演提升空氣品質的重要角色，這部分則透過媒合民間團體與企業認養，達到多贏的效果。