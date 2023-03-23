主要以歐美客戶為主、生產基地則以東南亞為主的成衣代工廠銘旺實，目前訂單能見度約一季。

銘旺實今年1-2月合併營收年減38.78%，由於今年4月有東南亞潑水節、齋戒月等影響，加上客戶訂單仍偏溫吞，銘旺實指出，對後續景氣先保守看待。

主要客戶Adidas占比高達營收一半以上的冠星指出，以客戶庫存調節狀況來說，上半年整體訂單偏淡，在去年同期基期過高的對比下，衰退是可預期的；而下半年營運看法，則待第二季後才會明朗。

分散客戶是冠星降低營運壓力、提升營運動能所採的策略；冠星指出，先前爭取的NIKE訂單，現已出貨。另外，公司也正在洽談新的美系客戶中，替2024年儲備營運動能。

銷售產品以利基型、特殊品的彈行紗為主的宜新，手中部分客戶仍在去化庫存中，預期第一季營收表現仍偏平淡。

宜新目前產線稼動率約在6成上下，訂單能見度看45天，宜新認為，第二季客戶庫存消化的速度預期會較明顯，景氣最差應該就落在上半年。整體產業預期第三季應是有望回升。

市場指出，大陸解封，紡纖原物料價格下滑，加上東南亞、大陸同業削價競爭，對今年紡纖廠ASP可能造成衝擊，預期對毛利率的走勢是下滑的。