原神玩家久等了！台灣必勝客正式宣布將與開放世界冒險RPG《原神》合作，並於3月30日開啟史上最Hot夢幻聯動「必勝邀約，尋珍之旅」，三大服務聯動包括：點購「Hot燒送」指定外送餐點，只要85元起就能獲得多款尋珍之旅限量週邊與遊戲禮包兌換碼。而必勝客最具話題性、銷售屢創新高的「一公尺派對巨飽盒」這次也以限量《原神尋珍之旅》聯名紀念盒驚喜回歸，售價不變再送《尋珍之旅珍藏大禮包》含括11項好物，派對參與者人人有獎。 此外，必勝客敦化餐廳店並首次打造《原神》主題餐廳店「尋珍之旅樂園」重現原神幻想世界「提瓦特」，讓玩家沉浸式的體驗《原神》世界。

超人氣電玩《原神》不僅受到全球各地玩家喜愛、橫掃國際獎項，過去與速食業者推出的聯名企劃，都引起玩家熱烈討論、參與，也讓台灣玩家紛紛發文許願：「甚麼時候輪到台灣？」。

「必勝邀約，尋珍之旅」三大服務超豐富，活動期間必勝客的外送限定比薩盒不僅將換上獨家「尋珍之旅Hot燒送腰封」，還有限量週邊商品：尋珍之旅珍藏閃卡(共4款)、尋珍之旅珍藏 Q卡(共4款)可供收藏，只要購買「Hot燒送」指定外送餐點就能擁有。訂購《原神》聯名款「一公尺派對巨飽盒」則可獲得內含整套尋珍之旅珍藏閃卡(共4款)、尋珍之旅徽章組(3枚入)*2組、尋珍之旅紀念手帳1本的《尋珍之旅珍藏大禮包》。而前往必勝客「尋珍之旅樂園」敦化主題餐廳店購餐，每日前100名的消費者還能獲得限量《原神》明信片。更重要的是，每款尋珍之旅珍藏閃卡都附有聯動遊戲禮包兌換碼，不僅可兌換原神遊戲內擺設「豪重琱麗的坐席」、擺設「百味醇韻」、料理「超級至尊比薩」、料理「薄荷曼果茶」、「摩拉」，另有驚喜即將公告，詳情請密切鎖定必勝客官方粉絲專頁。

必勝客史上最長「一公尺派對巨飽盒」也加入聯動行列，推出《原神》專屬外盒，玩家不只可留做紀念，還可發揮想像力著色二創！這次「一公尺派對巨飽盒」獨家聯名外盒限量僅2萬5千份只限外帶，3/30日起開放訂購！餐點內容包含：3個方形大比薩（所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品）、2份紙包義大利麵或飯，還有5種人氣美味副食：BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，一共囊括10種必勝客經典美味！每份1,998元售價不變，訂購還能獲得獨家《尋珍之旅珍藏大禮包》，內包含尋珍之旅珍藏閃卡 (含《原神》遊戲禮包兌換碼)*4組、尋珍之旅徽章 (每組3個)*2組以及尋珍之旅紀念手帳一本。周邊好禮與餐點一樣超澎湃。