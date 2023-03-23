去年918強震，導致玉里鎮松浦、長良地區2座納骨塔骨灰甕毀壞，已啟動重建工作。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

918池上6.8強震重創花蓮中南區，造成玉里松浦及長良納骨塔、富里鄉公墓納骨塔都有受損，清查合計多達3000個納骨櫃位倒塌損壞。縣府啟動應變機制，暫時安置骨灰罈，透過立委傅崐萁、陳瑩爭取，內政部已核定補助2560萬元，修繕復原經費已到位，縣府將輔導公所加速復原工作，告慰先人！

災害發生後，玉里鎮、富里鄉公所盤點災損情形，玉里鎮殯葬設施震災復建經費為1400萬元；富里鄉殯葬設施震災復建經費為1926萬餘元，兩鄉鎮合計總需3326萬餘元，透過傅崐萁爭取，陳瑩也接到玉里鎮代表會請託爭取，內政部最終核定，玉里鎮公所及富里鄉公所分別獲得1260萬元及1300萬元補助。

縣長徐榛蔚表示，去年0918地震重創花蓮南區，不僅造成樓房倒塌與道路、橋梁毀損，影響鄉親生活，同時也使納骨塔等殯葬設施受損，打擾先人長眠。然而重建經費龐大，非鄉、鎮公所財政所能支應，感謝內政部對於玉里鎮與富里鄉轄內殯葬設施災後復建經費的挹注。

內政部核定補助玉里鎮公所，項目包含松浦火化場建築物整修、火化爐具及空氣污染防制設備修繕以及松浦納骨塔櫃位重建等；富里鄉公所則重建第一公墓納骨塔櫃位。

縣府民政處表示，縣府致力提升轄內殯葬設施服務量能與品質，除每年均編列預算補助各鄉、鎮、市公所改善殯葬設施、設備外，亦協助公所爭取花東地區永續發展基金及內政部殯葬設施量能提升計畫補助。縣府將持續輔導公所加速辦理殯葬設施震災復原重建工作，以撫慰先人與遺屬。