全民共享普發現金6000元開放登記，加上疫後國旅復甦，去年11月榮獲易遊網評選為台灣最美飯店之「最美度假飯店」及「最美房間」兩大獎項的花蓮秧悦美地度假酒店，推出特惠方案搶市。入住指定房型，續住或下次再住，優惠價6000元，最多現省10800元，還有火車站、機場定點定時接送1次，讓民眾用6000元普發金，爽住逾萬元的高檔客房。

花蓮秧悦美地度假酒店去年榮獲易遊網評選為台灣最美飯店之「最美度假飯店」及「最美房間」兩大獎項。(秧悦美地度假酒店提供)

秧悦美地加碼回饋放大術 6000元立馬大增值

位於中央山脈腳下的秧悦美地度假酒店，趕搭普發金熱潮，即日起至5月31日，入住水景薰衣草卡班納套房一泊一食16800 元，或薄荷客房一泊一食10800元，加贈續住或下次入住一泊一食優惠價6000元，最多可省10800元，同時再送火車站、機場定點定時接送1次；若是選擇下次入住，飯店會開立住宿憑證，限平日使用，使用期限至止12月30日。薰衣草卡班納套房清明連假不加價，薄荷客房則可升等至迷迭香尊貴客房，每日限量。需要加購晚餐的話，原價每1250元加1成服務費，特惠價每人999元。

薄荷客房一泊一食10800元，加贈續住或下次入住一泊一食優惠價6000元。(秧悦美地度假酒店提供)

螢光閃閃桐花飛舞 春遊秧悦白天夜晚各有精采

春天是旅遊的好季節，此時正值秧悦美地度假酒店香草迷宮花園百花盛開，而夜晚則可賞螢。迎接春遊商機，秧悦美地推出「春遊花蓮．綠色假期相約秧悦」住房專案，入住迷迭香尊貴客房9900元起，薰衣草行政客房10900元起，泰迪熊親子套房13800元起，含精緻早餐、香草花園園區導覽、干城村自行車導覽、林務局賞桐花、周四限定的池南螢火蟲導覽與花蓮火車站到飯店免費接駁往返1次。

騎自行車漫遊花蓮，用無碳永續的旅遊方式感受鄉土，也兼顧環保愛地球。(秧悦美地度假酒店提供)

秧悦美地度假酒店積極打造綠色永續旅遊，榮獲GTS認證成為花東地區唯一獲獎的飯店，飯店以六大免費體驗為訴求，包括慢活香草迷宮花園漫走、飯店內還有有專業解說人員帶領進行香草生態園區導覽、騎單車暢遊干城村享受田園樂、獨享香草蒸氣室與SPA水療池，在靜夜星空下聆聽池畔SOLBar的現場音樂會，業者希望透過六大免費體驗，帶給旅客六倍沈浸式療癒，在滿滿的負離子與香草精華氛圍中，身心皆放鬆。