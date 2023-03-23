新住民茱莉腎臟萎縮堅持在台就醫。（三立提供）

蔡英文23日出席紀錄片首映記者會。（三立提供）

三立集團董事長張榮華。（三立提供）

蔡英文（前排中）、三立集團董事長張榮華（前排右三）、總經理高明慧（（前排左三）率領主播及工作團隊。（三立提供）

總統蔡英文、三立集團董事長張榮華、總經理高明慧、「轉動台灣」系列紀錄片製作團隊與主播群黃倩萍、李文儀、苑曉琬等人23日出席「三立3.0 轉動台灣」系列紀錄片記者會。三立集團適逢創辦30年，推出3支紀錄片包括「醫療轉動台灣：台灣健保全紀錄」、「科技轉動台灣：方寸之戰- 解密矽盾之島」及「教育轉動台灣：雙語台灣行不行？」以媒體之責紀錄三大台灣之光，包含台灣的健保制度、高科技產業以及語言力，除了呈現2400萬台灣人共享的成就，也為未來的發展願景找尋出路。

負責「轉動台灣-台灣健保全紀錄」的主持人苑曉琬說，採訪過程中印象最深的就是來自印尼的新住民茱莉，而茱莉今也在記者會中現身說法。目前擔任網紅、翻譯的她，在2000年嫁到台灣，結果沒隔幾年腎臟功能退化、腎臟萎縮，腎功能只剩下5％，一定要換腎才行。茱莉說當時印尼的家人都堅持要她回國治療，但她全部都拒絕了，「今天可以站在這裡、真的要感謝台灣健保、因為如果沒有台灣健保、我可能早就已經不在了。」

茱莉說，她打從心裡覺得台灣醫生比較厲害，後來經過配對，茱莉的姊姊在2017年跨海來台灣進行換腎手術。 苑曉琬說，採訪時最感動的是茱莉對她說「在印尼，你要有錢才能進手術房，但是在台灣，醫生永遠是救人第一！」原來是當時茱莉姊妹擔心幾十萬的醫藥費，結果主治醫師強調不用擔心，還要她們趕快先動手術，展現台灣醫師以救命為優先的美德。

苑曉琬說，她曾告訴公司高層，健保紀錄片是一個吃力不討好的工作，「但公司長官很堅持，一定要為台灣這片土地做些貢獻」，也因為公司的堅決，苑曉琬毅然接下這個重任，她直言這長達一年以上的籌備壓力，是她在三立工作有史以來壓力最大的一次。

黃倩萍負責的「教育轉動台灣：雙語台灣行不行？」呈現台灣跟南韓2國在雙語教育的路上互相借鏡，期待替我們的下一個世代找出路。她表示約訪過程很辛苦，因為很多學校或補習班都無法拍攝，加上是韓國不熟悉的國外媒體，所以訪問過程困難重重，好在最後拍攝順利，甚至還拍到剛出道的少女團體，讓團隊很振奮。

李文儀主持的「方寸之戰-解密矽盾之島」，回顧了台灣過去50年的半導體產業發展史，解析台灣如何從一粒沙子，打造出「護國神山」，而展望未來，矽島台灣又該如何前瞻布局？李文儀表示為了這支紀錄片，兩位製作人與團隊日以繼夜，約訪超過10家產業巨擘，包括旺宏吳敏求、環球晶徐秀蘭，穩懋陳進財，還有經濟部長王美花、太空中心主任吳宗信等官方代表。節目也揭秘50年前，一頓400元不到的早餐，是如何開啟了台灣的半導體傳奇。 本系列紀錄片，4月2日早上7點三立都會台將先播出「方寸之戰-解密矽盾之島」，三立新聞則於4月8日晚上8點播出，並且Line TV也將上架播出。另外TaiwanPlus 將針對 「醫療轉動台灣：台灣健保全紀錄」進行英文版製作，預計於6月全球獨播。