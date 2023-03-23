南投市1名男童，右側鼻孔流出黃鼻涕，還帶有惡臭味，甚至偶爾夾雜血絲；衛生福利部南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森，檢查發現鼻腔內竟然卡1顆蒜頭，利用工具將異物挖出，也提醒家長意幼兒行為。

男童的媽媽看到醫師從兒子的鼻腔取出蒜頭時，整個傻眼，並表示根本不知道小孩什麼時候將大蒜塞入鼻孔，起初流鼻涕以為是天氣溫差大而感冒，但是覺得愈來愈不對勁，帶去就醫才發現原來鼻子裡有異物。

賴文森指出，患者就診時，聽家長描述他單側流黃稠鼻涕，而且還夾雜血絲，那並非一般的急性鼻竇炎症狀。由於孩子年紀小不會表達，或是害怕被家長責罵而不敢告知，往往延遲異物取出的時間，反而容易導致整個鼻腔發炎化膿，也影響呼吸。

蒜頭停留在潮溼悶熱的鼻腔中，變得又軟又爛，夾取不易，容易破碎在鼻腔中；賴文森以迴紋針折成圓鉤形狀，將異物由後向前勾出，避免傷害鼻腔黏膜，順利將1公分大的蒜頭完整取出。

賴文森提醒家長如果發現異物時，不要嘗試自行取出，因為可能將異物往內推入更深處，造成上呼吸道阻塞的危險；而且鼻腔黏膜較脆弱，自行挖取的過程，容易造成鼻腔腫脹出血。

同時提醒家長們，由於孩子好奇心重，會將小東西、玩具往身上有洞的地方塞，例如耳朵、口腔、鼻腔、甚至陰道或肛門等；家長必須教育幼童不要將東西塞入身體內，也要多留意孩子的行為，若發現異狀應盡早就醫，降低異物留置體內造成的傷害。