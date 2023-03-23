悠遊卡公司與大中華婦幼關懷成長協會一同努力，將學童整年的學習成果展現在螢光幕前，學童的自信心與成就大大的提升。（大中華婦幼關懷成長協會提供／馮惠宜台中傳真）

大中華婦幼關懷成長協會啟動希望工程「英語課後輔導學習計畫」邁入13年，迄今每年服務人次達18萬480人，2021年開始更透過唱歌、朗誦、話劇等多樣化的形式，以及遠距教師見面會方式，激發學童學習意願，因學童對於遠距老師的情感連結關係緊密，該計畫也今年也獲得悠遊卡公司認同成為扶助單位。

因深知科技的進步與未來的趨勢將逐漸拉大城鄉間的差距，秉持著將都市的資源帶到偏鄉，將偏鄉的學童帶往國際的理念，社團法人大中華婦幼關懷成長協會2010年開始啟動希望工程「英語課後輔導學習計畫」，推動偏鄉弱勢學生英語遠距教學課程，深耕偏鄉地區，扶助偏鄉學童。

2021年起，大中華婦幼關懷成長協會開始嘗試將學童的學習成果展現由幕後轉到幕前，透過唱歌、朗誦、話劇等多樣化的形式，發掘學童更多的可能性，讓學習成效不再只是制式化的成績，而是給予學童一個開口說英文及展現自我的舞台。

過程中，學童的進步有目共睹，遠距課程老師也表示，偏鄉學童學習意願普遍偏低，何況要他們待在電腦前面專心聽課，但也因學童對於遠距老師的情感連結關係緊密，學童反而更樂於參與課程，並願意開口說英文，更是期待與老師難得可貴相見的機會。

悠遊卡股份有限公司看到大中華婦幼關懷成長協會對偏鄉學童的用心，最近捐助價值10萬元的悠遊卡共同扶助該計畫可以繼續堅持下去，讓偏鄉孩子有機會扭轉他們的人生。