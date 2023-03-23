南韓影帝劉亞仁近期因涉嫌染毒遭警方採集體毛、尿液調查，結果出爐後包括異丙酚（牛奶針）、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物皆呈現陽性反應，且事後被檢方查出吸毒證據多達上萬張，讓他從影帝變毒王。對此，不只有知情人士指出他恐面臨天價違約金，警方更打算進一步傳喚他調查。

綜合《JTBC》、《STARNEWS》等韓媒報導，劉亞仁染毒爭議掀起風波後，在韓網上引發一陣抵制聲浪，使手握多部劉亞仁作品的影音平台Netflix，也面臨包含《末日愚者》、《終極對弈》、《地獄公使》、《High Five》等4部作品得重新剪輯及延後上架的窘境，就連與他合作的其他演員諸如《我們的藍調時光》李秉憲、《機智醫生生活》安恩真等也因此受到牽連。

此外，更有業界人士指出，由於目前證據逐漸充分，合作廠商也不得不重新審視與劉亞仁的契約關係，估計日後會有不少品牌方向劉亞仁提起賠償要求。對此，有相關人士指出，他所面臨的違約金恐會達到50億韓元(約新台幣1.18億元)的金額。

除了違約金外，劉亞仁也將面對警方在24日的近一步調查。然而，據韓媒《STARNEWS》的獨家報導，劉亞仁以「時間已公開」的理由提出延遲調查的訴求。據了解，由於警方是以「私人傳票」方式請劉亞仁到場配合調查，依南韓法律規定，嫌疑人的身分應該被保密，因此劉亞仁的律師才會提出要求延遲傳喚時間。

對此，劉亞仁方的律師發表官方聲明，表示：「要求調整日期並非劉亞仁故意拖延時間。」並直言：「劉亞仁會努力配合調查，對於因時間改變而給各位帶來的困擾，我們深感抱歉。」

유아인 변호인 마약 혐의 경찰 조사, 일부러 늦출 의도 없다[공식] https://t.co/1UBjjqsD0e — 스타뉴스 코리아 ｜Starnews Korea (@starnewskorea) March 23, 2023

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