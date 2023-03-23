央行表示，總合國內外經濟金融情勢，雖然國際經濟前景面臨諸多不確定，今年國內出口及投資減緩，但預期下半年因民間消費穩健成長及國內出口動能回升，經濟成長可望增溫，全年經濟將溫和成長。
考量今年國內通膨回降趨勢不變，目前全年CPI及核心CPI年增率預測值為2.09％，但仍具不確定性，且近年國內物價漲幅持續居高，恐造成較高的通膨預期。為抑制國內通膨預期心理，央行理事會認為續調升政策利率，有助達成促進物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展目標。
央行今（23）日召開2023年首季理監事會，會後宣布決議再升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.75％、2.125及4％調整為1.875％、2. 25％及4.125％，為連5次升息，將自24日起實施。
央行表示，總合國內外經濟金融情勢，雖然國際經濟前景面臨諸多不確定，今年國內出口及投資減緩，但預期下半年因民間消費穩健成長及國內出口動能回升，經濟成長可望增溫，全年經濟將溫和成長。
考量今年國內通膨回降趨勢不變，目前全年CPI及核心CPI年增率預測值為2.09％，但仍具不確定性，且近年國內物價漲幅持續居高，恐造成較高的通膨預期。為抑制國內通膨預期心理，央行理事會認為續調升政策利率，有助達成促進物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展目標。
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