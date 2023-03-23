周四香港恆生綜合指數收盤升458.21點或2.3%，為20049.64點。國企股(H股)漲3.0%，為6836點。科技指數漲4.7%，為4199點。

聯準會在周三升息25基點，但暗示在銀行業動盪之下，可能暫停加息；但聯準會也重申抗通膨決心。

香港金管局周四同步升息，但指聯準會未來利率走勢存在很大不確定性。

騰訊大漲8.2%，報375.6港元，大力推進基準指數上揚；該公司周三盤後公布業績，營收在連兩季衰退之後，出現小幅年增1%的成長，表現優於預期。市場並看好遊戲產業的復甦。花旗也將目標價從496港元升至520港元，並認為未來數季會有更強勁成長。

美團也飆高8.3%，京東升3.9%，阿里巴巴升4.0%，商湯急升7.5%。

聯想升11%；該公司公布新一代NVIDIA(輝達)DRIVE Thor單系統晶片，並自主研發最新一代車載域控制器平台。