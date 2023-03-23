謝繼茂表示，電價調漲後，中華電的電費勢必會增加，中華電也持續導入節電措施，包括把舊的電話網路改成IT結構，此舉可以省掉相較先前達80%用電、規模達好幾億度，加上也會把3G網路服務停掉，故電價喊漲衝擊還在可控範圍。

經濟部日前宣布電價漲幅，除民生住宅用電700度以上、小商家1500度以上全面調漲，工商業大戶調幅更是高達17％。由於產業去年已經調高15％，兩次累計下來電價上漲32%，對於企業用電大戶成本可說是大幅度拉高。