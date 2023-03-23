觀察縣市別電子發票開立張數，111年以台北市19.6億張(占24.1%)居首，新北市及台中市分以13.3億張(占16.4%)及9.5億張(占11.7%)分居第2、3，6都合計63.6億張，占比接近8成；與106年相較，增量亦集中於直轄市，近5年6都合計增加11.5億張，又以台北市增加36.7%最高。

從行業別觀之，111年電子發票開立張數及消費金額前10所涵蓋的業別大致相同，均包含民生直接相關的零售、餐飲及批發業，其中零售業因面對廣大消費民眾，開立張數逾50億張(占62.7%)，遠高於排行第2之餐飲業。零售業消費金額達2兆8383億元，與批發業同列唯二消費金額破兆之行業，惟零售業電子發票消費金額占其行業銷售額比率僅49.6%，批發業亦僅9.3%，低於全體平均14.6%；該比率以電信業92.6%居首，用水供應業87.8%居次，電力及然氣供應業55.4%排行第7，主因自105年起政府積極推動各大電信業者及公用事業導入無實體電子發票。