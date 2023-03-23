「異地戀接吻神器」號稱能「感受真實的親吻力度」，奇葩商品引發熱烈討論。（路透）

矽膠娃娃是不少宅男的忠實伴侶，但如果遠距離戀愛，無法透過親密接觸表達愛意，要如何維繫感情呢？近日大陸一款「異地戀接吻神器」問世，外觀如同人類唇部，情侶可透過這款機器一解相思之苦，號稱「有溫度、能回吻，感受真實親吻」，目前該神器定價約260人民幣（約台幣1160元）。

路透報導，這款「異地戀接吻神器」稱為「MUA」，由北京新創公司「思維輻射」所開發，最初想法來自大陸長達3年疫情封控措施，在最嚴重的時候，當局嚴格限制民眾離開自己住家。

MUA發明者趙建波（Zhao Jianbo，音譯）表示，當時他還是大學生正在談戀愛，但因封城關係，沒辦法見到女友，平時只能靠手機聯繫，於是萌生研發遠程「接吻神器」的想法。

大學畢業後，他創立思維輻射，並於今年1月發布首款產品MUA，定價約260人民幣，推出兩周就賣了超過3千台，目前已有2萬台訂單。

MUA類似移動支架，正面有突出逼真的嘴唇，使用前必須透過智慧手機下載APP，然後再與MUA配對，並將其插入手機充電口，再使用APP啟動MUA。

該款神器在接吻過程中會稍微加溫，當使用者Kiss時，就能將親吻動作和力度傳送至對方的仿真嘴唇，彷彿戀人就在自己身邊。

報導指出，MUA的評價褒貶不一，有些人覺得很有趣，但部分人覺得使用時很不舒服，微博上還有人擔心變成線上情色道具，受到大陸官方嚴格監管，但趙建波表示，公司產品符合規定，但人們如何使用，他們幾乎無能為力。

MUA推出後，引發網友熱議，不少網友覺得「感覺怪怪的」、「今年刷到過最猥瑣的東西」、「想伸舌頭怎麼辦」、「有這玩意兒還找啥女朋友」。

事實上，MUA並非第一款接吻設備，2011年日本東京電氣通信大學就曾發明電子接吻器，馬來西亞也於2016年製造名為「Kissinger」的類似裝置。