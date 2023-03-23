陸委會23日公布今年度第一次例行民調結果顯示，有超過8成民眾贊成政府考量疫情逐步穩定，在兼顧兩岸互動情勢及經濟等民眾需求下，逐步推動健康有序交流。此外，也有超過8成民眾反對中共利誘我邦交國與我斷交，顯示台灣民意肯定政府交流政策措施，對於中共政治、軍事及外交等脅迫施壓表達堅決反對。

據陸委會民調結果顯示，有8成左右民眾贊成政府考量疫情逐步穩定，在兼顧兩岸互動情勢及經濟等民眾需求下，逐步推動健康有序交流（83.7％）；支持近期恢復部分兩岸空運客運航點等（79.6％）及開放「小三通」客運中轉（80.1％）；及贊同政府在恢復交流同時，加強對中國大陸人士來台的安全管理（78.6％）。

陸委會民調還指出，多數民眾反對中共利誘我邦交國與我斷交（84.3％），並認為中共軍機持續在台周邊活動，已危害台海及區域安全穩定（72.1％）。顯示台灣民意肯定政府交流政策措施，對於中共政治、軍事及外交等脅迫施壓表達堅決反對。

陸委會強調，長期以來有高達8成以上的民眾不贊成中共提出的「一國兩制」（83.6％）；另反對中共外長近期在「全國兩會」上稱臺灣是其神聖領土的一部分（81.7％），更不認同中共所謂的「總體方略」，反對其「一中原則」和「九二共識」等立場（75.5％）；顯示台灣民意堅定拒絕中共任何矮化台灣的政治主張。

此外，面對對岸持續對我脅迫及統戰作為，8成以上民眾支持兩岸應理性平等及相互尊重，透過不設前提對話化解分歧（85.6％），也贊成兩岸交流應對等尊嚴及符合法令、防範中共統戰滲透（85.5％）。另認同「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀（78.6％）；贊同台灣的未來由台灣2300萬人決定（85.1％），及支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主（88.4％）。民調顯示，近9成民意主張「廣義維持現狀」（88.9％），維持長期趨勢。

陸委會重申，台海和平穩定需要兩岸雙方共同努力，政府會持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，穩健推動兩岸關係良性發展、維護台灣整體利益。也呼籲對岸尊重台灣民意，放棄對台脅迫統戰與分化干擾，正視兩岸互不隸屬的客觀事實，在疫後循序開展的兩岸交流往來中，務實處理兩岸事務，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在民國112年3月16日至20日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1072份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.99％。