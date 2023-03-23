新竹市東區人口爆增，但校舍不足，造成家長為了就近入學或為孩子搶好學校，造成長久以來的學區與校舍問題，市長高虹安23日出招了，將祭出嚴加追蹤學區劃分、總量管制修法、居住事實查核、安心通學專車等4箭，徹底解決竹市東區學子的就學問題。

高虹安日前親自主持新竹市學區調整專案會議，由教育處專案報告2月28日學區劃分公聽會後之規劃進度，高虹安表示，透過公聽會等方式，市府直接面對家長及關心教育的民眾，傾聽民眾的聲音，蒐集最真實的多元意見。

公聽會當天民眾真情流露，真摯表達想法與建議，充分顯示學區劃分及配套措施對市民的重要性，市府誠心聆聽並積極處理，期望能讓新竹市的學生都能安心上學。

教育處長童鳳嬌指出，依據公聽會後民眾的意見回復，相關意見大致可分為包括總量管制修法、居住事實查核、新設高中、校校均質、安心通學專車、新增校地校舍及學區重新檢討劃分共7大類。

高虹安也於會議中責成教育處持續推動校校均質，辦理校地、校舍新建工程，學校教育經費、通學專車及發展學校特色課程等事項，市府將全力支持。

教育處表示，將參考其他縣市學區劃分作業模式，邀集議員、家長代表、專家學者及市府相關局處，組成新竹市學區劃分委員會共同討論研議新竹市學區劃分事宜。

通學專車的配套措施，將規畫新竹市親師生平台之特色亮點，推動安全智慧通概念，亦即交通車定位系統，包括安心通學專車、3所高中校車、特教班交通車定位，讓家長或學生可以精確掌握交通車到站時間。

教育處強調，總量管制學校家長所關注的居住事實查核，將參考其他縣市居住事實查核作業相關程序，妥善研議規畫於今年度先行預告，113年度開始辦理。

高虹安說，公聽會只是1個開端，市府將持續聽取更多市民的心聲，將意見蒐集之後，一同於學區劃分委員會徵詢各界意見，找出最適切的新竹市學區劃分，並研擬妥適配套措施，期盼新竹市一齊朝向「新竹好學」的願景邁進。