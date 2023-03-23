南投縣埔里鎮公所4月3日、4月4日將在宏仁國中操場首次舉行「埔里樂活－熱氣球嘉年華」，捐血民眾有機會搭乘熱氣球升空鳥瞰家鄉美景，現場還有超過50攤特色市集，23日舉行宣傳記者會。埔里鎮長廖志城說，兒童節連假埔里也能看熱氣球，捐血民眾有機會免費搭熱氣球感受無敵視野。

「埔里樂活－熱氣球嘉年華」由翔禾建設公司發起，埔里鎮公所、埔里扶輪社、大埔里觀光協會協辦，活動期間下午4時30分至6時30分，將展示2顆小型熱氣球，供民眾拍照打卡，另有2顆大型熱氣球採繫留方式載人升空，鳥瞰埔里盆地美景，原計畫民眾除捐血免費搭乘，也開放付費搭乘，但稅捐單位要求依法繳納娛樂稅等，最後僅保留捐血者限額搭乘。

埔里鎮長廖志城說，兒童節連假埔里也能看熱氣球，捐血民眾有機會免費搭熱氣球。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮公所指出，有鑑於全台鬧血荒，希望藉由捐血兌換搭乘熱氣球券的方式，為全台血庫盡一分力，民眾在24日、26日、27日及31日至埔里捐血站捐血，每日前3名就能兌換免費搭乘熱氣球券，其餘捐血者則贈送限量園遊券，活動期間上午11時至晚間6時能在50攤特色市集消費，不僅能捐血救人一命，還有多元豐富活動可以參與。

廖志城說，每年台東縣鹿野舉行熱氣球嘉年華，吸引大批遊客造訪，埔里鎮四面環山，景緻優美，首次試辦熱氣球嘉年華，埔里鎮民不用再千里迢迢跑去台東，在鎮上就能看到五彩繽紛的熱氣球，捐血做公益者還有機會搭熱氣球，體驗360度無敵視野，鳥瞰家鄉美景。

主辦單位強調，熱氣球嘉年華期間，計畫封閉宏仁國中周邊公園路、中華路一半的道路，並派員進行交通疏導措施，呼籲參加活動民眾配合交通管制；活動結束後，也會將宏仁國中操場恢復原狀，確保師生的活動安全。