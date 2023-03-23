桃園市平鎮區近日有狒狒出沒，在大街、住宅外亂竄，引起地方居民熱議，不少人都擔心遭到攻擊或自宅被闖入。桃市府農業局今早開始派員追蹤，目前追蹤到最後通報出沒地點為新屋區梅高路三段，仍未發現其蹤跡，後續將於夜間使用智慧科技夜間熱成像儀器，進行全面搜捕。

桃市府農業局經整天搜索，仍未發現狒狒蹤跡，將持續待命、搜查。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局指出，今早9時經1999通報，平鎮區發現狒狒蹤跡，農業局與動保處同仁立即前往處理，持續追蹤到新屋梅高路三段，尚未發現相關足跡，仍於附近搜查待命，持續掌握狒狒通報動態，以利後續捕捉。農業局說明捉捕規畫，先備妥誘捕籠誘捕，看狀況若必要由動保處獸醫以吹箭方式捕捉，也同步請警消與民政局協助，尤其是區里系統，若有發現請主動通報農業局。

農業局表示，該隻狒狒經過屏科大副教授蘇秀慧鑑定，脫逃的不是東非狒狒而是「豚尾狒狒」，狒狒為野生保育類動物，依野保法規定，只有基於學術研究或教育目的，且經中央主管機關許可者，才可持有、飼養或繁殖，因此一般人不能飼養，本案若發現是民眾私自飼養，將依野生動物保育法第31條規定追蹤處理。

桃市府農業局派員到狒狒可能出沒地點進行搜查。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局提到，民眾若發現該隻狒狒，請透過119或1999專線通報，或通知當地里長，農業局會隨時掌握其最新行蹤，以利後續追蹤處理，另民眾遇到狒狒時，手中不要有食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離牠，避免遭受攻擊，確保自身安全。

農業局也呼籲，民眾若拾獲保育類動物，勿自行飼養，應聯絡農業局協助專業救傷安置，避免因不當收治，造成傷害或觸法。至於後續追蹤誘捕，農業局將於夜間使用智慧科技夜間熱成像儀器，進行全面搜捕，後續若捕捉到逃脫的豚尾狒狒，目前已與林務局聯繫，安排運送安置地點。