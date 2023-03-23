台中霧峰農田日前傳出缺水危機，為因應吃緊水情，目前農田採分區輪流灌溉，農田水利署南投管理處23日邀集農民在丁台社區活動中心舉行說明會。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中霧峰農田日前傳出缺水危機，為因應吃緊水情，目前農田採分區輪流灌溉，農田水利署南投管理處23日邀集農民在丁台社區活動中心舉行說明會。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

適逢春耕期間，台中霧峰農田日前傳出缺水危機，為因應吃緊水情，目前農田採分區輪流灌溉，農田水利署南投管理處23日邀集農民在丁台社區活動中心舉行說明會，同時邀請經濟部水利署中區水資源局說明鳥嘴潭人工湖運作模式，消除農民對於鳥嘴潭影響灌溉用水不足之疑慮。

台中市議員張芬郁表示，鳥嘴潭人工湖施工後，目前有2座蓄水湖使用中，雖中水局一再表示不會影響霧峰農民灌溉用水，但陸續有農民表示灌溉水量變小，要求未來鳥嘴潭人口湖取水一定要先顧及農民灌溉和生態基流量，並且要讓地方了解取水情形。

中區水資源局副局長洪信彰表示，鳥嘴潭運作會確保下游灌溉水權量及生態基流量，有多餘水源才會取水，因目前面臨枯旱期，下游不能滿足，鳥嘴潭目前已不取水，完全配合農水署水源的調配，也會讓地方了解取水情形，希望可以消除大家疑慮。

張芬郁說，目前包括五福里和四德里都出現水源不足的情形，農民相當辛苦。霧峰工作站有26座水井，其中3座已無法使用，另有10座效能不佳，農民和她都希望農水署能開鑿新水井，同時建議擬定辦法，在水量豐沛期間維持水井一定運作，才不會年久損壞。

農水署南投管理處霧峰工作站站長林英泰說明，霧峰地區水源確實無法供應全區，正常灌溉核定水源需要5.5CMS，目前僅能提供2到2.3 CMS左右，還不到一半，目前以「供三停二」、「供二停三」做分區輪灌，希望能提早因應。另，目前已有1座水井正在進行開鑿，4座提出申請。

農水署南投管理處副處長陳明儀表示，由於水井水量有限，僅於缺水時才會啟用輔助灌溉，多年未用確實有造成損壞之疑慮，因此面臨缺水都會事先整備，這次損壞的水井主要是特別久、可能逾10年都沒有再啟用的水井，才出現較嚴重的損壞，平時的水井都有例行性維護。