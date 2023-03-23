温貞菱穿上運動服裝，秀出勻稱美腿。（陳俊吉攝）

温貞菱擔任品牌大使上台受訪，笑容可愛。（陳俊吉攝）

熱愛慢跑的温貞菱今（23）日擔任ASICS品牌形象大使，出席新品發表會，日前她被周刊拍到和Youtuber孫沁岳熱戀，今被問2人現在是否穩交中？她不斷跳針，重複端出避重就輕的答案：「我現在都把時間放在工作上，先以工作穩定，還有持續運動，其他事情對我來說比較隨緣。」並未正面認愛，但表示如果男方有新的影片推出，她時間允許的話都會看。

温貞菱近年迷上慢跑，年初到日本大阪獨旅，為了持續訓練體能，頂著零度冷冽天氣，半夜在街上慢跑，跑了5公里引來側目，「跑完才發現零度，身體沒有不舒服但手有點腫脹，像是凍傷那樣，回去泡熱水泡很久。」

被問到會不會希望另一半一起陪跑，她認為慢跑每個人配速不同，還是傾向一個人跑步，但如果是羽球多人運動，另一半可以一起。孫沁岳會一起打球？她面露尷尬說：「和大家都還是很好的朋友，打球都會遇到。」

温貞菱現在除了工作外就是維持訓練準備慢跑賽事，她笑說如果工作型態允許，有時會從家裡慢跑到工作場合，近期還設定了挑戰全馬的目標，但仍想再跑一次半馬，確認成績是預想狀態再進階挑戰，「全馬的訓練時間比較長，我幾乎每兩天就會跑一次，最少三天一定要跑。」

有時跑步她會在IG分享動態，激勵不少友人開始加入慢跑行列，「我覺得滿開心，慢跑重點不是跑多快，最重要是要持續一直做這個運動。」