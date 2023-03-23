中央銀行今(23)日宣布升息半碼，若以五大銀行今年1月平均房貸利率1.953％計算足額反應之利率，房貸利率將達到2.078％，升息循環啟動前後的貸款負擔差距越來越大。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，面對大環境不振，央行此回仍決定升息半碼，意味著CPI連續19個月超過2％已成一大壓力，打通膨更甚於穩定經濟。

徐佳馨認為，而在此次升息後，多數房貸族利率跨越2％大關，市場在交易冷清之下，對買氣可說是雪上加霜，市場也很難期待。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然這次僅升半碼，已是第5次升息，以今年1月五大行庫平均房貸利率1.953％，貸款1千萬、30年期本息均攤，每月還款金額36727元，當利率足額反應升息至2.078％，每月還款金額提高為37353元，本次升息前後每月僅增加626元，一年多繳約7512元，看來並不高，不過，若是跟去年開始升息前相比則差距相當大，去年反應升息前五大行庫平均房貸利率1.378％，同樣貸款條件的月付金額為33930元，估算這次升半碼的每月房貸負擔比升息循環啟動前增加3423元，一年增加約41076元，相當於平均實質月薪，房貸壓力更為吃緊。

郎美囡指出，市場去年經歷4度升息，貸款族利息負擔加重，買方對央行急速升息難以適應，房市成交量已明顯緊縮，今年再升息，平均房貸利率達到2008年以前才有的水平，買方偏向觀望或更加期待降價，但通膨、物價上漲支撐著新屋價格不墜，僅零星建案傳出降價，且房地合一2.0拉長投資置產的閉鎖期到5年，中古市場賣方若無資金壓力也偏觀望或惜售，讓利空間有限，房市價量難以突破。