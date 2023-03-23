德商foodpanda今（23）日宣布，旗下pandago即時快遞服務繼2021年首度推出B2C商務應用後，將整合至App一站式服務應用，正式於六都及新竹地區推出C2C即時快遞服務，所有消費者都能透過foodpanda App 體驗「媒合時間最快」、「操作最便利」的急速快遞服務，並將於今年第4季拓展至全台本島各縣市。foodpanda預估，2024 年pandago 整體運營可望突破300萬張訂單，再創成長新高峰。

歡慶pandago進軍C2C市場，即日起至4月30日止，凡使用pandago服務，輸入優惠碼「送啦」，還能享限時無限次 5 折優惠。foodpanda自 2021 年首度推出pandago即時快遞服務，以B2C為主軸。foodpanda 營運總監秦宇表示，因數位科技服務蓬勃發展，消費者透過 App一鍵媒合各種幫手來解決生活大小事，「幫手經濟」正式崛起，即時、急速的「快物流」需求與日俱增，foodpanda決定將 pandago 服務拓展到 C2C 市場並整合至foodpanda App 內，一舉完備商務及生活應用即時快遞市場，不只外送動能居業界之冠，更要大膽挑戰業界最速物流，建構一站式多元應用服務，結合美食外送、生鮮雜貨、內用優惠等，打造消費者、外送夥伴、商家的三贏局面，再創業績成長高峰。

pandago B2C 即時快遞服務推出已逾兩年，包括家樂福家速配、全聯小時達、麥當勞、肯德基、全家便利商店等，都與pandago合作。家樂福電子商務協理陳致傑表示：「近幾年線上購物的需求增加，透過與pandago合作可助攻家速配完成商品運送的最後一哩路。foodpanda共享強大、穩定的外送車隊，是協助我們全力衝刺快商務市場的夥伴，成功打造企業雙贏的商業模式。憑藉美食外送累積的大數據分析、AI系統自動運算，以及10萬名外送夥伴構成強大配送網絡，pandago具備三大優勢：1.媒合時間業界最快，平均只要5分鐘。2.操作最便利，一站式App全包辦，快遞不用另外下載 App，foodpanda 一次包辦美食外送、生鮮雜貨、內用優惠到即時快遞，提供消費者一站式體驗。3.使用最安心、單次計費免儲值，pandago以單件計費，不需事先儲值，下單後刷卡即可完成叫件，且全天候 24 小時都能送，更可即時追蹤包裹運送狀態，使用安心。

foodpanda表示，即使是沒有合作外送平台的店家，都可使用pandago即時快遞服務，共享foodpanda外送運能。pandago即時快遞服務將於今年第四季將拓展至全台本島各縣市，預期2024年整體pandago運營將可創造破 300 萬的訂單量。