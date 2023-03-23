針對國內興起先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）風潮，金管會先前表示，雖然金管會不是BNPL業務的主管機關，仍可依照業者的屬性，從兩大方向進行管理，若是金融業者成立的BNPL或業務，會要求授信風險管理、消費者保護和資訊告知比照一般金融機構。

至於非金融業的業者承辦的BNPL，金管會將透過接間方式，例如透過BNPL的往來銀行監理。

財政部北區國稅局22日表示，疫情讓許多人失去了固定的收入，也催生新型支付工具BNPL這種讓消費者得以遲延付款及彈性的支付方案。

財政部指出，BNPL無須於網路披露金融資訊及可彈性運用財務配置的特性，讓其交易付款模式獲得消費者青睞，並成為購物支付的新趨勢之一，國稅局已加強蒐集相關金流資料。

北區國稅局說明，BNPL交易多數是線上申請，申請簡易快速且門檻不高，目前國稅局主要是蒐集相關金流資料，再與業者營業稅申報資料勾稽比對，選查銷售額偏低的業者，以遏止營業人藉由BNPL業者收款，隱匿營業收入，進而逃漏稅。

先前國稅局即查獲一例，甲公司經營美容護膚及化妝品業務，並與BNPL業者合作，國稅局依蒐集BNPL業者金流與該公司申報資料勾稽比對，查獲甲公司2020年短漏報銷售額1,400餘萬元，除補徵營業稅額70餘萬元，另依加值型及非值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰鍰35萬餘元。