根據PwC Taiwan的「2023台灣企業領袖調查報告」，台灣企業領袖面臨的前三大威脅為總體經濟的不穩定性（57％）、通貨膨脹（54％）和地緣政治衝突（50％）。

張智媛表示，PCB產業正面臨巨大的挑戰，原本在大陸發展的產業，在地緣政治以及大陸目前電力及勞動力短缺等因素的影響下，促使台商PCB產業積極的啟動東南亞投資布局，泰國作為東南亞第二大經濟體，持續提升PCB產業製造的價值鏈，並提供投資優惠。例如：較低的製造成本、穩定的水源供應，以及政府支持的PCB投資激勵措施。

張智媛分析，PCB產業外資企業在泰國投資須注意以下五個關鍵事項：外資投資限制；土地法令調查及購買土地規劃；環評法規注意事項； 申請BOI投資優惠策略及使用；集團總部稅務規劃。

以PCB產業來說，台商大多在泰國投資製造業，並沒有受到外資投資的限制。而土地的購買方式，則是台商企業最常誤解之處。在泰國，外資企業可以擁有土地所有權而非只有使用權，不過要注意購買土地的方式和整個投資時程息息相關，建議應諮詢專業律師及顧問。

張智媛建議企業至泰國投資前，除須注意上述重點事項，亦需審慎考量泰國勞動法規、不動產交易及稅務法規等相關規定，以及泰國當地特有的風俗文化習慣，並適時尋求專業意見，分析投資落地需要特別留意的實務及風險，以在這一輪泰國PCB產業布局的新局勢中，取得有利的先機。