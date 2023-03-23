前總統馬英九本月底赴陸參訪，為1949年兩岸分裂分治74年來，首位前往大陸參訪交流的中華民國卸任總統，特勤維安成關注焦點。消息指出，馬英九此次訪陸將帶6名隨扈，起初擬每人配備1件防彈衣、1把手槍、1具無線電，另為馬英九準備1件防彈衣。但經與陸方相關單位協調後，裝備數量全數砍半，也讓馬英九的人身安全出現隱憂。

據悉，國安局特勤中心接獲馬辦通知相關訪陸行程後，便嚴謹地針對任務編組仔細研討。雖日前傳出此次馬英九隨扈「不配槍」，但特勤中心擬定此行將出動6名隨扈，配備6把手槍並裝有數額子彈，以及6具無線電、6個防彈公事包、確保通信安全的反監聽設備，最後是包含馬英九在內，人人一件防彈衣，也就是總共7件防彈衣。

但消息指出，經馬辦與陸方協調後，昨晚向特勤中心回報大陸開出的方案中，陸方僅願意接受3把手槍、2個防彈公事包，原先規畫的子彈數量減半，無線電、反監聽設備都不得配備，防彈背心也只能攜帶3件。

陸方開出嚴格條件，意即特勤中心原欲替馬英九多準備1件防彈衣，但如今防彈背心總數大幅減少，馬英九可能因此沒得穿防彈背心，再加上反監聽設備不得攜帶，人身安全恐出現隱憂。

國安局長蔡明彥昨受訪時表示，馬英九訪陸維安人員器械配戴問題，在這個時間點不會做太多說明，而若不配槍也不會尊嚴掃地，因為一般卸任元首進行訪問，都會依照每一次不同狀況安排，前副總統連戰卸任後14次出訪也只有1次配槍，另一位前副總統蕭萬長則完全沒有配槍。