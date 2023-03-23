111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽決賽即將史無前例一連3天在台北小巨蛋舉辦，因為這次除了男女公開一級4強球隊，也加進24日搶先登場的公開二級與一般組冠軍賽，其中最受矚目的還是尋求男子公開一級隊史首次3連霸的政治大學。

跟過去兩屆奪冠過程不同的是，政大今年在8強複賽最後兩場分別輸給健行科大、世新大學，首次以第3種子身分闖進最終4強決戰，政大總教練陳子威說：「之前我們從未排在第3晉級決賽，這代表我們還有不足之處，也有更多細節需要調整。」

「我想打到最終決賽，一切就是比心理素質，有了之前複賽2連敗經歷，我們凝聚力更好，也正視我們不足之處，」陳子威說，「我們每年都會面臨不同挑戰，今年前4強球隊實力接近，或許有了之前複賽的輸球，才可以幫助我們球員打出更正確的心態。」

政大除了大一球員與外籍生，幾乎都有小巨蛋出賽經驗，陳子威強調，射手來到小巨蛋就是雙面刃，就是依照當天狀況調度，努力把各自能力放大，「我記得王凱裕、莊朝聖都在小巨蛋打得不錯，反正我們沒有什麼好緊張的，就是把小巨蛋經驗發揮出來。」

至於這次以第1種子身分晉級的健行，最近一周都在台南移地訓練，且接受「學長」台南台鋼獵鷹震撼教育，健行總教練劉孟竹說：「我想我們本土不輸其他3隊，勝負仍看外籍生，這次吳岱豪幫忙我教導恩洋、史米斯兩人，應可在決賽展現成果。」

健行在25日的4強對手，剛好是曾在複賽擊敗過他們的台師，台師總教練李秉鴻表示，台師闖進4強不光只靠林信寬，而是不同隊友扮演不同角色下的結果，「儘管我們大部分球員都對小巨蛋很陌生，但我相信防守不管在哪個場地都可奏效，也是我們所能控制的。」