苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，雖然在2月中旬落幕，但瘋媽祖熱潮不斷，拱天宮每天依舊香火鼎盛，吸引大批信眾前往參香，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會延續往年傳統，今年再籌募5000個「白沙屯媽祖祈福安撫奶嘴」，預定4月2日在拱天宮前發放結緣。

白沙屯媽祖徒步進香迄今已有200多年歷史，每年都是眾所矚目的宗教盛會，媽祖進香是從白沙屯拱天宮出發，經過台中市、彰化縣、雲林縣等縣市，來回將近400公里，是全台媽祖進香遶境活動中，徒步距離最遠的行程，今年期程共9天8夜，在2月20日圓滿落幕。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會每年都會準備限量安撫奶嘴。（聯誼會提供／李京昇苗栗傳真）

而今年追隨媽祖進香人數，更突破11萬多人報名，創下歷史新高，有感於隨香信眾逐年倍增，以及信徒對媽祖婆的熱情，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會從2020年開始，由聯誼會長朱秋耀號召台中、彰化與南投等地的聯誼會友，共同集資製作安撫奶嘴，分送給2歲以下小寶寶，當時首度發放，上千個奶嘴瞬間秒殺，造成轟動廣獲好評。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會去年發贈奶嘴盛況。（李京昇攝）

朱秋耀說，聯誼會是由認同白沙屯媽祖文化信徒們組成，自發性捐款協助進香活動，而眾人皆知白沙屯媽疼愛小孩，每年在進香路上都會特別照顧小朋友，所以聯誼會發起製作有媽祖加持的安撫奶嘴，希望跟孩子們結緣，也讓他們在媽祖庇佑下，平安順利長大。

聯誼會今年再準備5000個2023年版本的白沙屯媽祖限量安撫奶嘴，預計發贈時間為4月2日上午10點起至11點止，發完即結束，民眾請憑2021年至2023年孕婦健康手冊領取，認冊不認人、可代領，每人限定只能領取1個。