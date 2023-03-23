女星范冰冰因陰陽合約問題，在大陸很難再有戲劇作品或上綜藝，但她的親弟弟范丞丞和前男友李晨仍活躍於演藝圈；最近當地超人氣節目《奔跑吧》第11季公布固定班底，名單中包括二人，他們世紀同框倒數也引起熱烈討論，因為過去范丞丞還會稱呼李晨「姐夫」，今昔關係大不同，不知道會有多尷尬。

超人氣節目《奔跑吧》已邁入第11季，官方微博昨（23日）正式官宣固定班底，強力陣容包括李晨、Angelababy（楊穎）、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨綺；節目還沒開播，光是確認固定班底陣容後，就造成高討論度，特別是李晨和范丞丞。

李晨與范丞丞是《奔跑吧》第11季的固定班底，兩人曾因范冰冰感情很好，如今共同主持一檔節目，被網友敲碗等著看他們尷尬的樣子。（圖／摘自奔跑吧微博）

李晨昔日和范冰冰有過一段情，且已到準備結婚的程度，身為范冰冰的親弟范丞丞過去也會大方叫李晨姐夫，如今兩人成為熱門節目的固定班底，一起同台主持，網友都很好奇場面會有多尷尬，更期待看到他們再次世紀同框，更有人開玩笑「范冰冰能來當嘉賓嗎？」

其實范冰冰當初與李晨高調談戀愛，兩人愛情長跑多年更傳出已訂婚，范丞丞還會在微博上稱呼李晨「姐夫」，但范冰冰與李晨在2019年6月分手，之後范丞丞在工作上遇到「前姐夫」李晨，被爆出兩人避免太多交流，還沒有任何眼神交流，工作人員透露「氣氛相當尷尬」。