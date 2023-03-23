海山分局今舉行社區治安座談會，由分局長王鴻儒主持。（警方提供）

新北市海山警分局於今（23）日舉辦社區治安座談會，邀請轄區民意代表、里鄰長、各級學校、金融機構及超商代表參加，由分局長王鴻儒主持，會中對轄區治安及交通現況簡報，並加強宣導識詐反詐、緝毒掃黑與交通安全等，同時也說明政府普發6000元相關資訊，提醒民眾勿遭有心人士趁機詐騙。

海山分局指出，政府已於22日上午8時開放上網登記普發6000元，為了讓民眾查找宣導資訊與登記入帳區別，因此除了原本的全民共享普發現金登記網站，還新增了宣導資訊的網站，提供民眾查找領取方式等相關資訊，兩個網站可互相連結，讓民眾可依需求分別瀏覽。

海山分局特別提醒，政府不會發出簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，如遇可疑網站或訊息，可立即撥打165反詐騙專線諮詢，全民共同防堵詐騙事件。

王鴻儒表示，社區治安座談會是分局與社區間重要的溝通橋樑，針對社區的治安及交通共同努力改善，警民共同商議社區發展、治安、交通等問題，結合民眾的凝聚力及認同感，建立良好互動的夥伴關係，透過聯防機制，降低治安死角，讓民眾感受警方的用心及維護治安的堅持。