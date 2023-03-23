嘉泥2022年合併營收22.5億元，年增1.5%，合併營業毛利5.9%，主要是受惠於沖繩飯店營運回升，持續挹注穩定的收入。營業外的部分受去年台泥股利發放金額減少(從前年配發3.5元/股降為去年配發1.0元/股)及年底股票評價損失影響，營業外利益大幅減少，歸屬業主淨損1.8億元，每股淨損0.28元。

嘉泥總經理王立心表示，水泥及裝卸倉儲受國際原物料價格上漲影響，使銷售與儲轉噸數減少，但因旅遊觀光逐漸復甦，2022年的年度營收較2021年成長150%，旅宿事業營收占比持續增加當中，已經逐漸展現轉型及多元化經營的成果。

自110年底成立永續發展委員會後，嘉泥去年陸續展開企業團未來的永續發展藍圖及策略，在ESG各面向上獲得肯定，除成為TCFD Supporter的一份子，並在上週五所公布的 S&P Global ESG成績高於整體平均分數，相較去年成長62%；更持續支持嘉新兆福文化基金會辦理獎學金及各項助學活動，透過專案深化員工關懷及照顧、呼應氣候變遷影響。