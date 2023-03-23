楊金龍指出，央行短期將關注疫後娛樂消費需求復甦、服務類價格易漲難跌的僵固性、國內電價調漲的外溢效果、禽流感推升食物類價格等4因素趨勢。中長期則將關注全球化發展演變、氣候變遷及綠色轉型、結構性因素改變、通膨預期等四大因素變化。

央行預期，受出口及投資疲弱影響，上半年經濟成長低緩，下半年雖然投資動能仍緩，但隨著全球產業供應鏈庫存去化，出口動能將漸回升，加以民間消費穩健成長，且政府推動疫後經濟韌性及全民共享經濟成果措施，有助支撐內需，下半年經濟成長可望回溫。

整體而言，央行將今年經濟成長率預測值自上季的2.53％調降至2.21％，其中內需貢獻2.65個百分點、淨外需貢獻負0.44個百分點。在民間消費穩健成長帶動下，內需續成為驅動經濟成長主力，下半年平均經濟成長率為3.84％、優於上半年的0.5％。

而今年前2月消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.74％，主因外食等食物類與娛樂服務價格上漲，以及房租調高，合計使CPI年增率上升1.89個百分點、貢獻約69％。不含蔬果及能源的核心CPI年增率為2.77％，延續去年下半年以來的緩降趨勢。

展望今年，全球供應鏈瓶頸紓解、國際機構預期原油等原物料價格將低於去年，央行預期國內通膨可望逐步降溫。惟疫後生活正常化，娛樂服務價格攀高，加上近來全球爆發禽流感疫情，推升國內食物類價格，且電價大幅調升，將持續影響CPI。

鑒於上述因素，央行將今年CPI及核心CPI年增率預測值自1.88％、1.87％同步調升至2.09％，仍低於2.95％、2.61％。不過，國際大宗商品與國內服務類價格走勢、天候因素可能影響通膨發展，目前仍具不確定性。