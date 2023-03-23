南韓演員李到哯身材高大、相貌英俊，出道以來參演多部電視劇，近期在宋慧喬主演劇集《黑暗榮耀》中飾演「朱如炡」一角，看上去是個溫和儒雅的富家公子，實則一心只想復仇，反差感征服許多觀眾，人氣也隨之上漲；近日李到哯登上綜藝聊起家世背景，真實情況和劇中人設不同，其實他家中經濟條件非常不好，還有一個發展障礙的弟弟，引發外界討論。

據韓媒《Ten Asia》報導，李到哯近期登熱門談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》接受主持人劉在錫與曹世鎬的訪問，他透露小時候想成為一名籃球運動員，後來看到男演員金來沅2006年主演的電影《向日葵》後改變了想法，對演技產生了興趣，當時還被父親反對，後來一邊打工一邊考進韓國的中央大學話劇系。李到哯2021年憑電視劇《五月的青春》榮獲KBS演技大賞男子最優秀演技獎，獲獎感言中提到他有一個患有發展障礙的弟弟，「其實我的弟弟身體有點生病，每次看到這孩子，我就會想說要好好抓住自己的初心並更努力工作。」

在這次的訪談，李到哯表達對弟弟的愛意，「想起弟弟的時候，會有很多讓我想哭的事情」，他表示弟弟是個很純潔善良的人，完全不會撒謊，跟他在一起時會完全卸下心防，而且弟弟很可愛，很喜歡吃東西，是個天真爛漫的孩子。因家中有發展障礙的成員，作為哥哥李到哯也呼籲社會可以多給發展障礙的人一點耐心和理解。

（來源／유 퀴즈 온 더 튜브YouTube）

他也透露家中經濟狀況不好，母親一天需要打三份工，凌晨1點就要出門送報紙，早上8點才回到家，之後又要去餐廳打工和當保姆，如今他成了知名演員，收入上寬裕了不少，去年買下寬敞的房子讓全家人入住，李到哯說最大的目標是由他承擔家計，希望只要自己有工作就能養活家人，但目前父母仍堅持工作，讓他忍不住哽咽。