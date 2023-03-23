國民黨台北市議員徐巧芯22日直播透露，團隊成員被立委費鴻泰辦公室成員踢出里長群組，她將會向黨內考紀會申訴；對此，費鴻泰今受訪表示，這些群組屬於他私人群組，而這位離職員去競爭者那邊工作後，並未退出群組，竟還邀請競爭者加入，此時記者追問會不會覺得徐巧芯太不擇手段，費鴻泰僅回應，「我對手只有我自己」。

費鴻泰今（23）日受訪時表示，這是談一個是非問題，這群組是七年前自己和很多里民朋友建立的個人群組，而不是里長辦公室的群組，也不是社團的群組，更非屬於國民黨團的群組，而是他個人的群組，而且這些群組裡面也沒有其他民意代表，就是屬於他個人。

費鴻泰進一步指出，自己一個離職的同仁，理論上就應該離開這個群組，但他就邀了自己的競爭者進來群組，我們不知道，是群組朋友跟我講，你的競爭者怎會跑你群組來，我們一看覺得不合適，因為這群組是我自己建立的，不是屬於其他公眾的，那我們主任沒經過我同意，就把競爭者剔除，請問各位客官這樣有沒有錯」。

費鴻泰更大爆內幕，這位離職員工之所以邀請競爭者進來，「因為他在我的競爭者那邊工作」，記者追問徐巧芯還說要去考紀會告狀，費鴻泰直接回應「歡迎歡迎」，徐巧芯要做什麼事情他都尊重，自己本來不想講出來，不想製造對立，因為這是黨內家務事情，也讓外界覺得黨不夠團結，因為唯有團結才能贏得選舉。

對於記者再問是否認為徐巧芯為了初選不擇手段，費鴻泰直言，自己真正競爭者是自己，「我的競爭者就是費鴻泰」。