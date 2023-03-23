築間餐飲集團旗下單人燒肉品牌「燒肉Smile」與「築間幸福鍋物」同步插旗林口展店，雙品牌進駐林口提供消費者多元用餐選擇，「燒肉Smile」為林口首間個人燒肉餐廳，連續17個小時營業，也讓林口人宵夜市場多了新選擇，尚未正式營運，首個周末預約訂位近8成滿。築間餐飲集團，個人燒肉商機旺，今年預計在台北市跟嘉義市也有燒肉Smile展店計劃，持續佈局個人燒肉市場。

「燒肉Smile」林口文化店，席設88個位子，設計單人座位及2-4人座位，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，即使是一個人也能輕鬆開烤。開幕前十天3/24-4/2消費任一套餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲得帝王蟹腳、牛舌、A5和牛、伊比利豚等多項嚴選食材，超過3,000個獎項要免費送給饕客。

「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均含均含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，還有多種野菜沙拉、飲料自助無限放題，套餐只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」（溫泉蛋）或「蔥油拌飯」。

開幕期間凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（四選一），通通只要銅板價，要讓消費者爽吃到凌晨4點。