不少人都在乎今年財運到底如何呢？《小鐵星座》運勢專欄分享2023年財運超旺的前3名星座，依序是處女座、巨蟹座、雙子座，不僅事業方面發展順利獲得好表現外，在投資上也能賺取一筆可觀的數目，可好好把握。

▍第三名：雙子座

雙子座在2023年的財運可謂是夢想成真，身心愉悅，打從心裡覺得滿足，這一年的財富形勢非常有利，正職收入前景大好，有機會升職加薪。副業和理財方面雙子座也有好表現，今年可讓自己賺到可觀的數目，將有很多與財運相關的飯局，可趁機結識貴人，讓自己賺錢門路擴大，得到更多的合作機會。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座在2023年會開展一個新的財富企劃，而且能開創新格局。近期他們將會找一份升職前景和待遇福利都很優秀的工作，或是接觸到新的項目，這個項目很符合他們的專業，能順利發展且完成後可得到豐厚獎金。投資方面也有所收穫，會有足夠的經濟基礎和成熟的觀念能穩定盈收。對於自由業者，今年容易擁有新客戶，可好好把握。

▍第一名：處女座

處女座在2023年財運將超級旺，錢景一片大好，只要有足夠的能力就可借此機會獲得成功。在職的處女座有機會完成公司大項目，成功後能賺取豐厚獎金；創業者則是今年有機會談下大訂單，並得到其他公司的經濟支持。投資方面也能有好表現，可考慮購買大公司的股權，能得到一筆可觀的錢財。