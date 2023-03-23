因應高齡者多，縣府在13鄉鎮市戶政事務開「普發6千便民服務窗口」，協助長輩登記辦理。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

全民普發現金開放登記入帳，花蓮縣高齡者人口多，可能不清楚3C設備程序，縣府透過13鄉鎮市戶政事務開「普發6千便民服務窗口」，協助長輩登記辦理，提醒長者留意登記日程，務必攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號（存摺），避免又跑一趟。

中央公告，全民普發補貼方案，有5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放等。全民普發6000登記網站為 6000.gov.tw ，自3月22日起早上八點開放登記入帳，至3月26日止採身分證字號或居留證號尾數分流登記，3月27日後不限身分證尾數、居留證尾數，符合領取資格都能登記。

徐榛蔚說，多數長輩不了解線上登記操作流程，因此指示縣內13鄉鎮市戶政事務所啟動「普發6千便民服務窗口」，提供有需要的民眾協助線上登記之服務；到13鄉鎮市戶政事務所「普發6千便民服務窗口」，參照尾數分流登記日程，攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號（存摺）；未滿13歲民眾，可由父母或法定監護人其中1人代領，請代領者攜帶被代領人健保卡，才能進行相關系統操作。

另外，經金管會統計調查，花蓮縣萬榮鄉屬於偏鄉地區，鄉內無ATM及郵局，萬榮鄉民在3月20日至25日可向當地派出所登記後，即可在當地派出所領取現金。

除上班日外，3月26日(週日)、4月1日(週六)、4月2日(週日)上午8時至下午4時於花蓮十三鄉鎮市戶政事務所；4月3日、4月4日上午7時至上午11時於花蓮、吉安2戶政事務所亦可受理民眾登記。

徐榛蔚今天在民政處長明良臻陪同，前往花蓮市戶政事務所了解作業情形，徐榛蔚說，設「普發6千便民服務窗口」就是希望給予長者及民眾提供線上登記服務，讓民眾都能夠輕鬆領取補貼，不受3C設備的限制，有需要的鄉親都可以踴躍前往諮詢，有專人為民眾服務。