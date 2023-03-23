中國大陸外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。有記者提問，美國國務卿布林肯稱，中方正在密切關注世界對烏克蘭危機的反應，但目前中方尚未向俄方提供致命性援助。對此，汪文斌表示，當中方為和平而奔走時，美國卻宣布再提供3.5億美元的武器裝備，希望美方糾正遞刀拱火等反和平言行。

中方既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的宣導者、勸和促談的推動者。正如大陸國務委員兼外長秦剛指出的，個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談的努力，甚至炮製各種謠言謬論攻擊抹黑中方。

「但公道自在人心，當中方為和平而奔走時，美國卻宣布再提供3.5億美元的武器裝備，誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。」汪文斌說。

汪文斌指出，中方的主張旗幟鮮明，一以貫之。在和平與戰爭之間選擇和平，在對話和制裁之間選擇對話，在降溫和拱火之間選擇降溫。中方沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了中方負責任的大國擔當。

「我們也希望美方能夠糾正遞刀拱火、甩鍋推責等反和平的言行，和國際社會一道，真正致力於通過對話談判推動烏克蘭危機得到政治解決。」汪文斌說。