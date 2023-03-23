為建立正確法治觀念與素養，高雄全家海神職業籃球隊22日於漢來大飯店舉辦「法治教育講座」，邀請台灣高雄地方法院法官葉芮羽擔任主講人，講座以職業運動員相關議題切入，透過多面向案例分析，闡述相關刑責與法治精神，確切落實法治教育，實踐公眾人物應負的社會責任。

法官葉芮羽擁有運動員背景，是高雄地方法院女力代表，曾為桌球體保生並代表參與全大運，對體育與運動員成長過程有相當程度的了解，她過去曾任高雄少年及家事法院法官，現任高雄地方法院法官審理刑事訴訟案件。

講座內容深入淺出，自法院職務介紹，到酒駕罰則、毒品罪刑、肇事逃逸罪基本原則、及近來猖獗的博弈詐騙、網路誹謗等，藉由案例分享輔以Q&A問答方式，呼籲球員恪遵法律，深化法治觀念。

高雄全家海神隊為落實球員生涯教育並建構完整球隊文化，球季中規劃一系列課程，讓職業球員體認身為公眾人物應負的責任與義務，繼媒體應對課程後，昨天邀請法官葉芮羽蒞臨講座，全體隊職員獲益良多。

海神隊長余純安會後代表球隊致贈感謝狀。余純安表示，過去鮮少有機會接觸法律相關課程，「身為職業球員等同公眾人物，更需要謹言慎行。課程上還有許多案例討論，包括職業球員受到網路言論如何自保等等，收穫滿滿。」