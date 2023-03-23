去年全年度累計升息2.5碼後，2023年開春第一季央行理監事會於今日決議再度升息半碼，累計這波升息循環已升息3碼，相當於利率向上調升0.75個百分點。假設貸款1000萬元、還款年限20年，去年初利率1.375%、本息攤還，每月還款金額約47,682元，升息3碼後，利率為2.125%，每月還款金額變成51,182元，每月增加的利息是3,500元，一整年的利息支出增加42,000元，20年下來要多繳840,000元；若是貸款30年期，則房貸從每月33,915元，增加到37,590元，每月利息支出多了3,675元，30年下來要多繳1,323,000元，利息總支出增加超過130萬。

房市去年經歷4度升息，貸款族利息負擔加重，買方對央行急速升息難以適應，房市成交量已明顯緊縮。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，今年再升息，平均房貸利率達到2008年以前才有的水平，買方偏向觀望或更加期待降價，但通膨、物價上漲支撐著新屋價格不墜，僅零星建案傳出降價，且房地合一2.0拉長投資置產的閉鎖期到5年，中古市場賣方若無資金壓力也偏觀望或惜售，讓利空間有限，房市價量難以突破。

永慶房屋直指，價格仍是關鍵，若賣方願意讓利、降價，縮小買賣雙方對價格認知的差距，才能增加成交機會。

近期的通膨年增率雖略有降溫，但仍超過2%，央行為抑制國內通膨預期心理，才決定再度升息半碼。台灣房屋首席副總裁周鶴鳴說，鑒於《平均地權條例》的修法已促使房市降溫，加上美國升息步調已接近尾聲，且，歐美部分行庫倒閉的後續效應，也會是未來市場及央行施政的觀察重點，因此央行之後的利率調控可能會更嚴謹，往後國內的利率走勢可望趨於平穩，對整體房市的影響也會愈來愈溫和。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行連五升息後有三大改變，首先，房貸利率重回2%年代，資金面由寬鬆轉向緊縮，對於開發商的壓力增加；第二，連續五次升息之後，房貸族面臨通膨、房貸支出增加的生活壓力；第三則是經歷連續五次升息後，對比同樣的月付房貸金額，可以貸到的房貸金額減少，無形中也導致民眾的購屋負擔能力略為下滑。