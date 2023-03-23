宏佳騰111年合併營收為新台幣33.8億元，年減6.4%，營業毛利7.64億元，年減16.55%，毛利率22.60%，年減2.75個百分點，合併營業利益2.74億元，稅後淨利新台幣2.75億元，年減21.51%，EPS為3.76元，相較前一年的4.72元減少。宏佳騰表示，去年獲利略減主要係行銷成本增加以及製造成本提升，使毛利率略微降低所致。

宏佳騰董事會也通過111年度盈餘分派案，擬發放現金股利1.5元，配發率39.89%，以周四收盤價39.3元計算，殖利率約3.82%。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，去年公司在外銷沙灘車(ATV)的部分持續有不錯的營運動能，但由於全球通膨的因素，不論是行銷費用或是製造費用都節節上升，因此雖然在產品價格上有適度的做一些調整，但是整體毛利率還是有略微下降的情況，而這部分的影響公司仍舊持續透過與供應商協調、提升產品競爭力、適度調整價格等面向來做因應。

在內銷市場方面，宏佳騰日前也推出小改款的Dory 125碟煞版以及全新Gather 125三輪商務車款兩款全新125產品，搶攻白牌重機市場。宏佳騰表示，小改款的Dory 125碟煞版搭載七期環保認證的全新124.9 c.c.環保高效能引擎，不僅提供穩定的動力輸出，整體耐用度也更佳，搭配6公升超大容量油箱，可提供313km的超高綜合續航力。

Gather 125三輪商務車款部分，載貨的平穩度、靈活度、可載量、安全性是業者最關心的重點，繼2021年10月底發表全台首款電動三輪商務車款Ai-2之後，其優異性能就受到許多企業的青睞，包括台灣松下、DHL國際快遞等國際大廠皆採用；因此，趁著解封後百業陸續復甦之際，公司也推出全新Gather 125三輪商務車搶市。Gather 125後雙輪傳動系統採用三點一面設計，行駛時除了重心更穩定，更具備超越三輪車款的轉向能力，轉彎時可同步調配兩組後輪速率，過彎時依然能夠保持平穩載貨。

宏佳騰表示，面對全球通膨以及消費減弱需求趨緩等趨勢，公司不論在研發、生產甚至行銷上都已做好全盤的規畫因應，雖然今年市場面臨到許多不確定因素，但公司仍謹慎、積極開發符合消費者需求的高CP值產品，以期營運更加穩定發展。