電力相關受惠標的中，以中興電則獲得最多大型研究機構正面迴響。國票投顧指出，中興電主要產品為高壓345kV與161kV超高壓氣體絕緣開關（GIS），於台灣高壓GIS設備市占率高達85％，且345kV為台灣唯一通過台電認證廠商，有望取得最多的標案。

截至2月底，中興電電力事業在手訂單272億元，民間再生能源案場GIS與升壓站工程需求可期，且強韌電網計畫所接訂單將於2023年起進入營收認列的快速成長期，法人考量台灣重電產業的成長趨勢明確、能見度高，有利評價提升，目標價高達120元。金控旗下投顧看好中興電穩居龍頭地位，擴廠迎接景氣榮景，調高股價預期至115元。

永豐投顧補充，中興電不僅有重電訂單加持，七股太陽能案場每年獲利貢獻穩定，花蓮案場2023年有機會開始貢獻獲利，氫能事業營收規模逐漸擴增、充電站陸續取得標案，未來具潛在獲利空間，告領域攜手助攻。另外，中興電近幾年獲利逐年增長，以配息率7成看，股息穩定增長。

華城方面，展望2023年，法人正向看待華城營運成長性，包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單，以及外銷累積訂單合計會較2022年成長30％～40％，儲能業務、電動車充電業務，亦將持續成長，加上2022年運價與匯率等不利因素已逐漸消弭，並透過產品組合優化提升毛利率，給予「買進」投資評等，目標價升至78元。

金控旗下投顧指出，2023年隨歐美領銜世界各國持續推進馬達能效基準，北美油氣產業電氣化持續推進，有望帶動東元機電事業群在未來三年持續成長；且過去二年因疫情與封控受影響的大陸市場在解封後，預期下半年起表現回溫。此外，東元將持續受惠於電廠級儲能，以及離岸風電變電站的開發持續增加，帶動智慧能源事業群營收與獲利持續成長。

投顧法人剖析，東元過去積極調整體質，由傳統穩健型企業轉型為成長股，2023、2024年迎來馬達能效升級與電網建設爆發期，初評給予「買進」評等，目標價52元。