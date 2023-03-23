不過，由於特別股息發放只能從盈餘來發放，開發金帳上目前有336億元的資本公積是無法用在特別股的發放上，因此特別股股息將無法發放，這也是國內首家因去年投資市場波動過大影響到獲利與淨值，而無法發放特別股股息的金控公司。至於普通股的發放，開發金帳上目前有336億元的資本公積，另有137億元的法定盈餘公積，若動用資本公積發股利，雙重槓桿比及資本適足率恐再下降，若無法達標，主管機關是否放行將成為影響今年能否發放股利的關鍵。
去年市場波動大 開發金特別股、普通股股息發放傷腦筋
受到去年投資市場股匯雙跌的衝擊，開發金控受到認列資產評價損益影響，整體淨值減少840億元，減幅近3成，淨值的波動進而造成雙重槓桿比例拉高至128％，超過法定的125％，雖此狀況不影響可用資本公積配發股息，但開發金表示，雖雙重槓桿比率與財務比率在市場波動下不是太好，但發放股利時要兼顧財務穩健，即使可以動用資本公積，但公司也會兼顧財務穩健來作考量，詳細配息水準將在下月董事會中討論。
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