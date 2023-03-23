尼可拉斯凱吉（左）在《吸血鬼特助：雷菲爾》讓尼可拉斯霍特飽受折磨。（UIP提供）

《吸血鬼特助：雷菲爾》將於4月14日在台上映。

《吸血鬼特助：雷菲爾》最新預告。（UIP提供）

由尼可拉斯霍特、奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉主演新片《吸血鬼特助：雷菲爾》曝光新預告，凱吉再展瘋癲神演技，精彩還原吸血鬼德古拉，邪惡自戀又帶點恐怖喜感，尼可拉斯霍特則飾演他忠心耿耿的隨從雷菲爾，飽受他的折磨。

該片描述吸血鬼助手雷菲爾唯一的使命就是要服侍德古拉，負責幫忙找食物吃並清理善後，且必須隨CALL隨到。然而在歷經好幾十年後，雷菲爾再也受不了職場霸凌，一心只想脫離這位恐怖慣老闆，但吸血鬼老闆不但不輕易放過他，還撂下狠話「你只配受苦受難，因為只要背叛我，所在乎的人都會跟著遭殃」，究竟雷菲爾要如何才能成功逃出老闆的掌控？

該片由《樂高蝙蝠俠電影》克里斯麥凱執導，主要演員還包括金球影后奧卡菲娜、《音速小子》班許瓦茲，不僅血漿含量驚人、血肉橫飛身首異處，凱吉飾演的吸血鬼德古拉臉色慘白，尖銳牙齒，血盆大口，氣場超強，人見人怕，值得進戲院看大銀幕才過癮。《吸血鬼特助：雷菲爾》將於4月14日在台上映。