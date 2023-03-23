雲林家扶社工與環球幼兒園老師一起帶領小朋友認識情緒。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心承辦兒童保護案件發現受虐兒童不善表達情緒，易怒、畏縮、自卑，從小教導兒童認知情緒很重要。 兒童節下個月到來，家扶中心23日到環球幼兒園演出繪本「顏色妖怪」，用顏色暗喻情緒，寓情緒教育於樂，作為小朋友的兒童節禮物。

雲林家扶每月受理兒保案件平均100多件，至多200件，從嬰幼兒到18歲青少年都有，從服務案件中發現，受虐兒不會表達情緒也不懂控制情緒，常會以摔、丟東西發洩，個性易怒、畏縮，長大後易有暴力傾向。

家扶中心督導歐厚成說，父母不容易改變，從小教導孩子認識情緒是必要的，受虐的孩童普遍追蹤1年後才會看得出效果。

歐厚成表示，有些較大孩子經常被打，行為慢慢會失控，父母還是要修正教養方式，才能避免孩子模仿。

家扶中心23日到環球幼兒園演出繪本「顏色妖怪」，用顏色去標籤情緒，告訴孩子快樂的時候可以講出來；緊張的時候可以深呼吸；生氣時不打人可以搥枕頭，更好的方法是跑步。

家扶社工與環球幼兒園老師一起帶領小朋友，當感覺怪怪的時候就練習深呼吸。

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