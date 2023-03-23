該名機車駕駛見公車司機不予理會便拿起手機作勢拍照，才甘願離去。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

噶瑪蘭客運司機遭機車騎士攔截並叫囂。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣22日晚上6時許，1名中年男子騎乘機車行經宜蘭市校舍路時，疑似想要右轉進入國立陽明交通大學附設醫院遭前方公車擋住，遂狂按喇叭，還跟著公車進入院區並擋在公車前，不停比手畫腳跟大聲叫囂，見公車司機不予理會便拿起手機作勢拍照，才甘願離去；警方表示，該機車騎士恐遭處24000元罰鍰。

噶瑪蘭客運運管部經理林宏諺表示，該名駕駛22日晚上行經校舍路，準備右轉進入陽大醫院時，發現後方有1輛機車鳴按喇叭情形，駕駛一樣循序他的路線右轉進入院區，後來機車跟著進入並做攔截動作，但駕駛未做任何反應，待機車離開後，繼續行駛進入院區。

警方表示，尚未接獲報案，經查影片內容發現該機車駕駛按鳴喇叭、逼迫停車的部分，涉及違反道路交通管理處罰條例第41條，駕駛人按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，處300元以上600元以下罰鍰；另違反第43條，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處6000元以上24000元以下罰鍰。

警方提醒用路人，惡意逼車或攔車都是妨礙當事人自由行使道路的權利，逼使當事人行沒有義務的事情，不管有無達到目的，都已違反刑法第304條強制罪，已調閱相關監視器，將例行通知雙方到案說明。