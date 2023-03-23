新北市消防局全面啟動消防車輛運送AED計畫。（新北市消防局提供）

新北市消防局於本月20日全面推行消防車輛運送AED計畫（PUMPER-AMBULANCE），簡稱PUA計畫，為使執勤同仁更加了解運作流程並培養團隊默契，昨（22）日由緊急救護科結合第一救災救護大隊，在新北市立圖書館前辦理PUA計畫實測及演練，主要以模擬實際OHCA案件同步派遣救護車及啟動PUA機制的實測派遣效益，結果AED運送比救護車早到3分24秒，而依據歷史資料統計推估，甚至可能早到約4分44秒。

消防局表示，近期開始推行PUA計畫，當119接獲OHCA案件且最近消防分隊救護車不在時，由於支援救護車可能會延遲到達，此時即啟動PUA計畫，由最近分隊利用消防車輛運送AED到救護現場進行急救，以提高對於OHCA緊急案件的反應速度。

消防局長李清安表示，隨著新北市救護案件逐年增長，消防隊常遇到駐地救護車皆出勤，而需鄰近單位前來支援的狀況，因此提出全新的救護勤務方案來因應。本計畫推行後於3月21日在新店地區就立即有急救成功的案例，盼未來新政策的落實，能夠讓新北市OHCA康復出院率更上一層樓。